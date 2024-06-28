Вовченко Артемий Семенов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Вовченко
- Имя
- Артемий
- Отчество
- Семенов
- Дата исполнения приговора
- 18 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 54
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45796. ВОВЧЕНКО, АРТЕМІЙ СЕМЕНОВЪ (онъ же Вовкъ). К. Кіев. у., Ставянск. в., д. Бендюговки, 30 л.; — Кіев. О. С., 134, 135, 149 и 1489 У., арест. отд. 2½ г., съ уменьш. на ⅓ по Выс. маниф. 904 г. Исп. 18 Мая 905.
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