Баргаев Алим Фазлатдинов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Баргаев
- Имя
- Алим
- Отчество
- Фазлатдинов
- Дата исполнения приговора
- 29 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 27
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129876. БАРГАЕВЪ, АЛИМЪ ФАЗЛАТдиновъ. К. Кузнецк. у., Кунчеровск. в., д. Могилокъ, (возр. неизв.); — У. Чл. Саратов. О. С. по Кузнецк. у. 10 Сент. 909, 512 У., по зечисл. въ воен. службу, воен. тюр. 3 м. Исп. 29 Сент. 909.
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