Муратов Егор Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Муратов
- Имя
- Егор
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 30 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 274
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9662. МУРАТОВ ЕГОР ПЕТРОВИЧ, 28 л., Вышне-Волоцк. у., Никулинск. в., д. Дворищи. Н. С. 6 уч. Выщне-Волоцк. у. Ст. 149, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г. Исп. 30 июля 923.
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