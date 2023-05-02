Муратов Егор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМуратов Егор Петрович

Муратов Егор Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Муратов
Имя
Егор
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
30 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 274
Источник
Скан
Оригинальная запись
9662. МУРАТОВ ЕГОР ПЕТРОВИЧ, 28 л., Вышне-Волоцк. у., Никулинск. в., д. Дворищи. Н. С. 6 уч. Выщне-Волоцк. у. Ст. 149, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г. Исп. 30 июля 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close