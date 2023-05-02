Братчиков Егор Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Братчиков
- Имя
- Егор
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 15 июнь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 44
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130308. БРАТЧИКОВЪ, ЕГОРЪ ИВАНОВЪ. К. Петропавловск. у., Ново-Троицк. в., с. Архангельскаго, 37 л., рд. Задонск. у., въ д. Скорняковѣ; — Омск. О. С., 134, 135 и 2 ч. 1484 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 15 Іюня 909.
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