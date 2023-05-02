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Басалаев Даниил Семенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Басалаев
Имя
Даниил
Отчество
Семенович
Дата исполнения приговора
22 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 23
Источник
Скан
Оригинальная запись
720. БАСАЛАЕВ ДАНИИЛ СЕМЕНОВИЧ, 22 л., Халтуринск. у., Пинюжанск. в., д. Басалан. Н. С. 5 уч. Халтуринского у. Ст. ст. 95, 140, 176, лиш. св. и пор. пр 1 г. Исп. 22 нояб. 923.

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