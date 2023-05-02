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Амелькин Петр Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Амелькин
Имя
Петр
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
06 ноябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 18
Источник
Скан
Оригинальная запись
512. АМЕЛЬКИН ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ, 21 г., Киевск, г., г. Белой-Церкви. В. Т. 1 Кавказск. корп. Ст. 1 ч. 113, лиш. св. 1 г. 6 м. Приг. вступил в закон. силу 6 ноября 924.

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