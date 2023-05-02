Антошин Матвей Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтошин Матвей Герасимович

Антошин Матвей Герасимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Антошин
Имя
Матвей
Отчество
Герасимович
Дата исполнения приговора
31 август 1921
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 13
Источник
Скан
Оригинальная запись
361. АНТОШИН, МАТВЕЙ ГЕРАСИМОВИЧ, 45 л. Гр. Тульск. у., Тарховск. в., д. Новознаменки;—Тульск. Ревтриб. Грабеж, лиш. св. 2 г. Исп. 31 авг. 921.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close