Кутукова Евгения Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКутукова Евгения Владимировна

Кутукова Евгения Владимировна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кутукова
Имя
Евгения
Отчество
Владимировна
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 143
Источник
Скан
Оригинальная запись
25788. КУТУКОВА, ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА, 45 л. Гр. г. Кузнецка; — П. С. Военкомат. г. Кузнецка. Должн. прест., лиш. св. 5 л. условно.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close