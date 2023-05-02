Гавриков Михаил Никитич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гавриков
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Никитич
- Дата исполнения приговора
- 23 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 81
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2777. ГАВРИКОВ МИХАИЛ НИКИТИЧ, 26 л., Рязанск. у., Новосельск. в., с. Пасютова. Оренбургск. Губсуд. Ст. ст. 105, 106 ч. 1, 108, 113 ч. 1, лиш. св. 1 г. Исп. 23 дек. 923.
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