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Гавриков Михаил Никитич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гавриков
Имя
Михаил
Отчество
Никитич
Дата исполнения приговора
23 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 81
Источник
Скан
Оригинальная запись
2777. ГАВРИКОВ МИХАИЛ НИКИТИЧ, 26 л., Рязанск. у., Новосельск. в., с. Пасютова. Оренбургск. Губсуд. Ст. ст. 105, 106 ч. 1, 108, 113 ч. 1, лиш. св. 1 г. Исп. 23 дек. 923.

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