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Волков Алексей Степанов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Волков
Имя
Алексей
Отчество
Степанов
Дата исполнения приговора
11 октябрь 1908
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 86
Источник
Скан
Оригинальная запись
21583. ВОЛКОВЪ, АЛЕКСѢЙ СТЕПАНОВЪ. К. Псковск. у., Логазовск. в., д. Бутырокъ, 20 л.;—ІІсков. О. С., 1 ч. 1635 У., тюр. 10 м. Исп. 11 Окт. 908. 907 23545 169 М., по сов. съ приг., напеч. въ 905 г. № 45825.906 34377 170 М.

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