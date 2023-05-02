Субботов Андрей Филимонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСубботов Андрей Филимонович

Субботов Андрей Филимонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Субботов
Имя
Андрей
Отчество
Филимонович
Дата исполнения приговора
04 июнь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 346
Источник
Скан
Оригинальная запись
11033. СУББОТОВ АНДРЕЙ ФИЛИМОНОВИЧ, 24 л., Речицк. у., д. Рудня-Бурицкой. Гомельск. Губсуд. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 2 г. и пор. пр. 2 г. Приг. -вступил в закон. силу 4 июня 924.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close