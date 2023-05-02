Быковский Александр Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Быковский
- Имя
- Александр
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 20 март 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 113
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3115. БЫКОВСКІЙ, АЛЕКСАНДРЪ ИВАНОВЪ. К. В.-Устюгск. у., Трегубовск. в., д. Быкова, 21 г.; — Вологод. О. С., 115, 152, 1 ч. 1647, 1 ч. 1655, 1 ч. 1655 и 1 п. 1659¹ У., по совок. съ пригов., напеч. въ 908 г. № 121051, арест. отд. 1½ г. Исп. 15 Нояб., счит. ср. съ 20 Марта 908. | 903 10996 170 М. | 902 50421 170 М.
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