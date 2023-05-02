Маркевич Степан Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Маркевич
- Имя
- Степан
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 30 июнь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 173
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 117183. МАРКЕВИЧЪ, СТЕПАНЪ ВАсильевъ. Мщ. изъ сс.-посел. г. Тары, 56 л., рд. въ г. Слуцкѣ; — М. С. 1 уч. Тарск. у., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 30 Іюня 909. | 905 75489 169 М. | 86 41539 169 М. | 904 5904 169 М. | 84 22646 172 М. | 91 141531 1647 У. | 84 6560 169 М. | 88 70628 1647 У.
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