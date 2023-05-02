Наби-Оглы Союн
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Наби-Оглы
- Имя
- Союн
- Дата исполнения приговора
- 20 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 277
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 136584. НАБИ-ОГЛЫ, СОЮНЪ. К. Тифлисск. у., с. Кабръ-Муганло, 27 л.; — Тифлисск. С. П., 134, 135 и 1454 У., каторж. раб. 10 л. Исп. 20 Окт. 909.
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