Караев Коки Бибиев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Караев
- Имя
- Коки
- Отчество
- Бибиев
- Дата исполнения приговора
- 28 январь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 108
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 47250. КАРАЕВЪ, КОКИ БИБІЕВЪ. Осетинъ с. Дагома, Владикавказск. окр., 26 л.; — М. С. 5 уч. Владикавказск. окр., 6 п. 18 и 169 М., тюр. 2 м. Исп. 28 Янв. 905.
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