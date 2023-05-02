Исхаков Исмагила
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Исхаков
- Имя
- Исмагила
- Дата исполнения приговора
- 10 февраль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 113
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3954. ИСХАКОВ ИСМАГИЛА, 24 л, Арск. к., Кмочинск. в., д. Первые Ситы. Главсуд Татарск. АССР. Ст. ст. 180, 184, лиш. св. 4 г. Исп. 10 февр. 923.
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