Исхаков Исмагила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИсхаков Исмагила

Исхаков Исмагила

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Исхаков
Имя
Исмагила
Дата исполнения приговора
10 февраль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 113
Источник
Скан
Оригинальная запись
3954. ИСХАКОВ ИСМАГИЛА, 24 л, Арск. к., Кмочинск. в., д. Первые Ситы. Главсуд Татарск. АССР. Ст. ст. 180, 184, лиш. св. 4 г. Исп. 10 февр. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close