Мюхин Василий Павесович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мюхин
- Имя
- Василий
- Отчество
- Павесович
- Дата исполнения приговора
- 28 июнь 1921
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 169
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5791. МЮХИН, ВАСИЛИЙ ПАВЕСОВИЧ, 25 л. Гр. Грязовецк. у., Гавричевск. в., с. Федулова.;— Н. С. 1 р. 4 отд. б. г. Петрограда. Кража, лиш. св. 1 г. Срок исп. не указ., осужд. 28 июня 921.
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