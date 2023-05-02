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Мюхин Василий Павесович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мюхин
Имя
Василий
Отчество
Павесович
Дата исполнения приговора
28 июнь 1921
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 169
Источник
Скан
Оригинальная запись
5791. МЮХИН, ВАСИЛИЙ ПАВЕСОВИЧ, 25 л. Гр. Грязовецк. у., Гавричевск. в., с. Федулова.;— Н. С. 1 р. 4 отд. б. г. Петрограда. Кража, лиш. св. 1 г. Срок исп. не указ., осужд. 28 июня 921.

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