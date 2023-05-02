Мерешан Петр Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мерешан
- Имя
- Петр
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- __ июнь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 155
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 66942. МЕРЕШАНЪ, ПЕТРЪ ФЕДОРОВЪ. Мщ. г. Кишинева, 41 г.; — М. С. 4 уч. Винницк. окр., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 5 Іюня 907.
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