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Леонтьев Кузьма Осипович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Леонтьев
Имя
Кузьма
Отчество
Осипович
Дата исполнения приговора
17 март 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 172
Источник
Скан
Оригинальная запись
6001. ЛЕОНТЬЕВ КУЗЬМА ОСИПОВИЧ, 23 л., б. Симбирск. у., с. Кузьмина. б. Симбирск. Губсуд. Ст. 3 ч. 75, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 3 г. П. В. З. С. 17/ІІІ—24.

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