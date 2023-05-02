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Каменская Екатерина Егорова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Каменская
Имя
Екатерина
Отчество
Егорова
Дата исполнения приговора
25 апрель 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 161
Источник
Скан
Оригинальная запись
133449. КАМЕНСКАЯ, ЕКАТЕРИНА ЕГОРОВА. К. Меленков. у., в. и с. Давыдова, 40 л.; — З. Н. 5 уч. Меленков. у., 169 и 170 М., тюр. 3 м. Исп. 25 Апр. 909.

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