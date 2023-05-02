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Комиссаров Никита Ефимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Комиссаров
Имя
Никита
Отчество
Ефимович
Дата исполнения приговора
08 декабрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 119
Источник
Скан
Оригинальная запись
4540. Комиссаров Никита Ефимович, 48 л., Приморск. г., Никольск-Уссурийск. у., Ханкайск. в. Главсуд. Бур.-Монгольск. АССР. Ст. 180 а, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 8/ХІІ—26.

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