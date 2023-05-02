Окунев Петр Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Окунев
- Имя
- Петр
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 01 февраль 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 176
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 67525. ОКУНЕВЪ, ПЕТРЪ ВАСИЛЬЕВЪ. Сс.-каторж., 71 г., рд. Мологск. у., Марьинск. в., въ с, Аристовѣ; — Благовѣщеы. О. С., 134, 135 и 2 ч. 1484 У., арест. Отд. 2 г. Исп. 1 Февр. 907.
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