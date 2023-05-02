Грабицкий Марцелий Владиславов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Грабицкий
- Имя
- Марцелий
- Отчество
- Владиславов
- Дата исполнения приговора
- 27 апрель 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 10: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 70
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 110595. ГРАБИЦКІЙ, МАРЦЕЛІЙ ВЛАдиславовъ, 28 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Варшавск. у., гм. Млоцины, д. Новонзки, рд. т. же у., въ гм. Чисте; — Варшав. О. С., 6 Окт. 910, 152, 152¹, 2 ч. 1655 и 2 и 3 п. 1659 У., арест. отд. 2½ г., съ зач. 5 м. и 21 дн. предв. заключ. Исп. 27 Апр. 911. | 908 32584 2 ч. 1655 У. | 901 65399 170 М. | 903 85432 1647 У. | 900 45085 1647 У.
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