Ковалев Иван Герасимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ковалев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Герасимович
- Дата исполнения приговора
- 06 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 129
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4531. КОВАЛЕВ ИВАН ГЕРАСИМОВИЧ, 27 л., г. Черняева. Куб.-Чер. Облсуд. Ст. 76 ч. 1, лиш. св. 9 л. 2 м. 20 д. и пор. пр. 5 л. Исп. 6 июня 923.
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