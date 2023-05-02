Шихов Николай Алексеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шихов
- Имя
- Николай
- Отчество
- Алексеевич
- Дата исполнения приговора
- 27 апрель 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 286
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 30523. ШИХОВ, НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 23 л. Гр. г. Златоуста; — Р. Т. г. Уфы. Должн. прест., лиш. св. 2 г., с зач. 1 м. и 6 д. пр. з. Исп. 27 апр. 920.
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