Тушин Петр Ермилович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тушин
- Имя
- Петр
- Отчество
- Ермилович
- Дата исполнения приговора
- 10 октябрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 356
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12213. ТУШИН ПЕТР ЕРМИЛОВИЧ, 19 л., г. Барнаула. Алтайск. Губсуд. Ст. 1 ч. 169, лиш. св. 3 Г. И пор. Пр. 2 Г. П. В. 3. С. 10/Х—24.
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