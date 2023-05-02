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Зубочкин Андрей Сергеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зубочкин
Имя
Андрей
Отчество
Сергеевич
Дата исполнения приговора
30 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 102
Источник
Скан
Оригинальная запись
3538. ЗУБОЧКИН АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, 16 л., Тверск. у., Арининск. в., д. Горбова. Тверск. Губсуд. Ст. ст. 180 п. «б», 184 ч. 2, лиш. св. 5 л. Исп. 30 сент. 923.

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