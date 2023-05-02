Мидов Карл Янов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мидов
- Имя
- Карл
- Отчество
- Янов
- Дата исполнения приговора
- 02 июль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 205
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 105343. МИДОВЪ, КАРЛЪ ЯНОВЪ (онъ же Митау, Миттовъ, Митто и Митву), 29 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Везенберг. у., Ваммергаузенск. в., рд. въ г. Везенбергѣ; — Рижск. О. С., 8 Февр. 911, 1 ч. 1654¹ У., арест. отд. 4 г. Исп. 2 Іюля 911. | 907 83446 2 ч. 1655 У. | 902 24667 2 ч. 1655 У. | 99 20814 1 ч. 1655 У. | 98 31096 1647 У. | 96 11171 169 М. | 97 49109 170 М.
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