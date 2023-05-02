Иванов Авраам Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Иванов
- Имя
- Авраам
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 17 март 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 397
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16948. Иванов Авраам Андреев., 24 л., рд. в Ковенск. г., Ново-Александровск. у. Томск. Окр. С. Ст. 1 ч. 106 (ст. р.), л. с. 9 м., п. п. 3 г. 17 мар. 927. Наст. приг. поглощен приг. Н. С. 19 уч. Томского окр. 31 дек. 927.
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