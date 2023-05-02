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Крехов Игнатий Михайлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Крехов
Имя
Игнатий
Отчество
Михайлов
Дата исполнения приговора
20 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 202
Источник
Скан
Оригинальная запись
134580. КРЕХОВЪ, ИГНАТІЙ МИХАЙЛОВЪ. Отст. ряд. изъ к. Наровчатск. у., в. и с. Покровскаго, 74 л.; — Троицк. О. С. 3 Окт. 909, 9, 115, 134, 135, 149, 9 и 2 ч. 14155 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 1 г. Исп. 20 Окт. 909.

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