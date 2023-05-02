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Тресков Иван Дмитриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тресков
Имя
Иван
Отчество
Дмитриевич
Дата исполнения приговора
17 апрель 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 332
Источник
Скан
Оригинальная запись
12716. Тресков Иван Дмитриевич, 48 л., Тихвинск. у., Пригородн. в., д. Лазаревичи. Череповецк. Г. С, Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 17/ІѴ—26.

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