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Пахлебухин Даниил Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пахлебухин
Имя
Даниил
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
16 апрель 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 268
Источник
Скан
Оригинальная запись
8551. ПАХЛЕБУХИН ДАНИИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ, 19 л., Красноуфимск. у., Суксунск. в., д. Кошелевой. Уральск. Облсуд. Ст. 2 ч. 76, лиш. св. 1½ г. Приг. вступил в закон. силу 16 апр. 924.

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