Лазаренков Петр Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лазаренков
- Имя
- Петр
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 05 март 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 180
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5951. ЛАЗАРЕНКОВ, ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ, 26 л. Гр. Чаусск. у., Радосильск. в., д. Чернявцев; — Н. С. 1 уч. Чаусск. у. Кража, лиш. св. 5 л. Исп. 5 марта 920.
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