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Воеводин Антон Герасимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Воеводин
Имя
Антон
Отчество
Герасимович
Дата исполнения приговора
07 октябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 38
Источник
Скан
Оригинальная запись
1252. ВОЕВОДИН АНТОН ГЕРАСИМОВИЧ, 22 л., Никольск. у., Вознесенск. в. В. Т. стр. корп. Ленинградск, окр. Ст. ст. 180 п. «е», 3 ч. 208, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 7/Х—24. 

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