Киселев Николай Егоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Киселев
- Имя
- Николай
- Отчество
- Егоров
- Дата исполнения приговора
- 11 январь 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 124
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5225. Киселев Николай Егоров., 26 л., Брянск. г., Бежицк. у., Овстугск. в. и с. Н. С. 10 уч. Бежицкого у. Ст. 1 ч. 147 (ст. р.), л. с. 1 г. 11 янв. 927.
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