Суслов Андрей Ефимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Суслов
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Ефимович
- Дата исполнения приговора
- 29 март 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 115
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3984. СУСЛОВ, АНДРЕЙ ЕФИМОВИЧ, 20 л. Гр. Варнавинск. у., Овсяновск. в.;—Н. С. 1 уч. Семеновск. у. Дача взятки, лиш. св. 1 г. и лиш. пр. 2 г. Исп. 29 марта 922.
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