Нечаев Александр Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Нечаев
- Имя
- Александр
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 17 февраль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 224
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 105819. НЕЧАЕВЪ, АЛЕКСАНДРЪ ВАсильевъ, 21 г. Мщ. г. Таруссы, рд. въ г. Плоцкѣ; — Москов. О. С., 17 Февр. 911, 16, 169 и 8 п. 170 М., по сов. съ приг. Москов. Ст. М. С. Прѣснен. уч. отъ 7 Дек. 910 г. (169 и 8 п. 170 М., тюр. 4 м.), и сего С. отъ 23 Мая 911 г. (169 М., тюр. 3 м.), тюр. 4 м. Исп. 16 Мая, счит. ср. съ 17 Февр. 911. | 908 90394 169 М.
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