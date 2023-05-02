Бондаренко Михаил Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бондаренко
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 01 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 40
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130204. БОНДАРЕНКО, МИХАИЛЪ Андреевъ. К. Прилукск. у. и в., х. Георгіевскаго, 25 л., рд. въ г. Прилукахъ; — У. Чл. О. С. по Прилукск. у. 1 Сент. 909, 13, 169 и 170¹ М., по сов. съ приг. сего У. Чл. отъ 1 Сент. 909 г. (но 13, 169 и 170¹ М.—т. 6 м.), тюр. 7 м. Исп. 18, счит. ср. съ 1 Сент. 909.
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