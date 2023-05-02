Данилов Михаил Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Данилов
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 09 декабрь 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 146
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18415. ДАНИЛОВЪ, МИХАИЛЪ ВАСИЛЬевъ (онъ же Данилинъ), 27 л. К. Одоевск. у., Ясеновск. в., д. Братикова (Братникова тожъ), рд. въ г. Серпуховѣ; — Москов. О. С., 20 Нояб. 910, 16, 16¹, 5 п. 170, 1 и 2 п. 170¹ и 2 п. 171 М., по сов. съ приг., напеч. въ 911 г. № 18414, тюр. 1 г., съ зач. 10 м. предв. заключ. Исп. 9 Дек. 910. | 909 122758 172 М. (укрыв.). | 908 17140 169 М.
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