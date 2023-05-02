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Баранова Татьяна Ивановна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Баранова
Имя
Татьяна
Отчество
Ивановна
Дата исполнения приговора
20 ноябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 18
Источник
Скан
Оригинальная запись
487. БАРАНОВА, ТАТЬЯНА ИВАНОВНА, 21 г. Гр. Вяземск. у., Леонтьевск. в., с. Горок; — Московск. Н. С. Мещанск. уч. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 20 нояб. 919.

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