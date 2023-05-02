Скарпафео Василий Эммануилов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Скарпафео
- Имя
- Василий
- Отчество
- Эммануилов
- Дата исполнения приговора
- 21 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 325
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 87657. сКАРПАФЕО, ВАСИЛІЙ ЭММАнуиловъ (онъ же Скорпофео), 38 л. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Балаклавы; — Симферопольск. О. С., 19 Апр. 911, 152¹, 2 п. 1 ч. 1647, 2 ч. 1655 и 1 п. 1659¹ У., арест. отд. 3½ г., съ зач. 6 м. предв. заключ. Исп. 21 Мая 911. | 908 114834 1484 и 1 ч. 1655 У. | 903 81694 172 М. (укрыв.). | 903 73550 285 У. | 99 22715 175 М. | 902 35531 1651 У. | 99 22714 175 М. | 900 10696 1647 У. | 93 66892 169 М.
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