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Цветков Иван Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Цветков
Имя
Иван
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
19 март 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 274
Источник
Скан
Оригинальная запись
30130. ЦВЕТКОВ, ИВАН АНДРЕЕВИЧ, 22 л. Гр. Грязовецк. у., Ростиловск. в., д. Макрынино; — Р. Т. г. Петрограда. Покупка краден., лиш. св. 1 г., с зач. 1 м. и 19 д. пр. з. Исп. 19 марта 920.

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