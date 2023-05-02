Дорогов Иван Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДорогов Иван Ильич

Дорогов Иван Ильич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дорогов
Имя
Иван
Отчество
Ильич
Дата исполнения приговора
06 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 116
Источник
Скан
Оригинальная запись
4051. ДОРОГОВ ИВАН ИЛЬИЧ, 48 л., Мценск. у., Михайловск. в. и д. Орловск. Губсуд. Ст. ст. 105, 110, 180 п. «з», лиш. св. 3 г. 4 м. Исп. 6 дек. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.