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Куренков Иван Ефимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Куренков
Имя
Иван
Отчество
Ефимович
Дата исполнения приговора
01 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 217
Источник
Скан
Оригинальная запись
7650. КУРЕНКОВ ИВАН ЕФИМОВИЧ, 46 л., Епифанск у., Бобриковск. в., д. Хмелевки. Н. С. Особ. сесс. Епифанск. у. Ст. 140а, лиш. св. 4 г. и пор. пр. 2 г. Исп. 1 марта 923.

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