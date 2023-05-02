Садовский Бронислав Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСадовский Бронислав Антонович

Садовский Бронислав Антонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Садовский
Имя
Бронислав
Отчество
Антонович
Дата исполнения приговора
26 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 243
Источник
Скан
Оригинальная запись
8622. САДОВСКИЙ БРОНИСЛАВ АНТОНОВИЧ, 30 л., г. Вильно. Н. С. 18 отд. б. г. Петрограда Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г. и пор. пр. 2 г. Исп. 26 июля 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.