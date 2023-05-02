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Серюков Александр Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Серюков
Имя
Александр
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
23 март 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 309
Источник
Скан
Оригинальная запись
10601. СЕРЮКОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, 22 л., г. Улала. Ойратск. Облсуд. Ст. ст. 95, 180 п. «д», лиш. св. 1 г. 6 м. 18 д. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 23/ІІІ — 24.

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