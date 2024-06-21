Хорьков Афанасий Николаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХорьков Афанасий Николаев

Хорьков Афанасий Николаев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хорьков
Имя
Афанасий
Отчество
Николаев
Дата исполнения приговора
06 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 437
Источник
Скан
Оригинальная запись
140868. ХОРЬКОВЪ, АФАНАСІЙ НИКОЛАЕВЪ (онъ же Харьковъ). К. Тверск. у., Новинск. в., д. Гнилицы, 28 л.; — Тверск. О. С. 2 Сент. 909, 149 и 1642 У., арест. отд. 3 г. Исп. 6 Окт. 909. | 902 70722 1485 У.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close