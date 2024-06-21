Хорьков Афанасий Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хорьков
- Имя
- Афанасий
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 06 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 437
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140868. ХОРЬКОВЪ, АФАНАСІЙ НИКОЛАЕВЪ (онъ же Харьковъ). К. Тверск. у., Новинск. в., д. Гнилицы, 28 л.; — Тверск. О. С. 2 Сент. 909, 149 и 1642 У., арест. отд. 3 г. Исп. 6 Окт. 909. | 902 70722 1485 У.
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