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Газиев Меджид

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Газиев
Имя
Меджид
Дата исполнения приговора
17 февраль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 34
Источник
Скан
Оригинальная запись
1269. Газиев Меджид, 30 л., Дагестанск. АССР, Андийск. окр., Технуцальск. уч., с. Хелатлори. Н. С. Андийск. окр. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 17/ІІ—26.

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