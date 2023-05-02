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Матвейчук Филимон Степанов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Матвейчук
Имя
Филимон
Отчество
Степанов
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 321
Источник
Скан
Оригинальная запись
89178. МАТВѢЙЧУКЪ. ФИЛИМОНЪ СТЕпановъ. К. Бердичев. у., Махневск. в., с. Волчинца, 26 л.; — Кіев. О. С., 152 У. и 169 М., тюр. 3 м. Исп. 4 Феар. 908. Сей приг. поглощ. приг., напеч. въ 908 г. № 52210.

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