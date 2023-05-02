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Кулешов Иван Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кулешов
Имя
Иван
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
07 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 213
Источник
Скан
Оригинальная запись
7521. КУЛЕШОВ ИВАН ИВАНОВИЧ, 20 л., г. Кирсанова. В. Т. Триб. Юго-Восточн. окр. Ст. ст. 114 ч. 1, 180 п. «ж», лиш. св. 1½ г. Срок исп. не указ., осужд. 7 сент. 923.

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